NBA, Banchero convocato per l'All Star Game di Indianapolis: è il primo italiano nella partita delle stelle

Prima convocazione nella partita delle stelle NBA per Paolo Banchero, che incassa il gettone dopo una stagione nella quale ha fatto davvero grandi cose

02-02-2024 15:19

La prima volta non la scorderà mai. La prima volta di Paolo Banchero all’All Star Game NBA, la partita delle stelle, che nel fine settimana del 16-18 febbraio vedrà i migliori giocatori della lega professionistica americana sfidarsi sul parquet di Indianapolis. Il giocatore di origini italiane, che come è noto ha scelto di giocare con Team USA rinunciando alle avance arrivate negli anni scorsi dall’Italia, ha ottenuto uno dei 7 posti di riserva nella formazione della Eastern Conference, la cui scelta, a differenza del quintetto titolare che viene espresso dai voti degli appassionati, viene effettuata dagli allenatori delle 30 franchigie NBA.

Tre debuttanti di lusso a Est: Banchero, Maxey e Brunson

Banchero è tra i tre debuttanti assoluti a Est: è in buona compagnia, perché con lui ci sono anche Tyrese Maxey dei Sixers e Jalen Brunson dei Knicks. E tutti sono sembrati d’accordo con la scelta fatta dai coach della lega: il giocatore dei Magic sta viaggiando a medie davvero elevate, con 23 punti a serata conditi da 7 rimbalzi e 5 assist, più una percentuale dal campo del 45%.

Banchero sta traendo giovamento dall’ottima annata di Orlando, che a dispetto delle attese s’è inserita nei piani alti dell’Eastern Conference, puntando deliberatamente a centrare un posto almeno nel play-in (a un certo punto stavano correndo ancora più forte). A Indianapolis sarà il nono giocatore di sempre dei Magic a prendere parte alla partita delle stelle, ma anche e soprattutto il primo italiano, dal momento che Marco Belinelli nel 2014 partecipò unicamente alla gara del tiro da tre punti, peraltro vincendola.

Una chiamata che può cambiare (in parte) la vita

L’ala originaria dell’Oregon ha espresso tutta la propria felicità per un traguardo atteso, ma per nulla scontato. “Sono stato chiamato per ultimo, quindi questo ha reso quei momenti ancora più emozionanti. Sono felicissimo di essere un All Star: ho lavorato tanto per arrivare sin qui, adesso spero di godermi questo appuntamento e di continuare a crescere. Devo dire grazie ai Magic perché mi hanno aiutato tanto a emergere, facendomi sentire come in famiglia”.

Per Banchero questa può essere una svolta significativa anche a livello contrattuale: la presenza nella partita delle stelle è spesso legata a bonus che possono essere incassati soltanto in caso di effettiva partecipazione. E in qualche modo avere sul curriculum una presenza all’ASG aiuta anche in ottica commerciale portando a contratti più remunerativi, qualora ci fosse bisogno di cambiare maglia.

Per questo tutti ambiscono a rientrare almeno tra le 14 riserve: chi resta fuori (negli USA è esplosa la polemica per le esclusioni dei giocatori dei Kings, su tutti Sabonis e Fox, e pure Gobert che sta facendo bene a Minnesota) ha sempre qualcosa da recriminare. Ma andrà peggio a chi mancherà per infortunio, vedi Embiid e Randle. Banchero però non avrà di questi problemi: per lui sarà tutto bellissimo.

I quintetti di partenza e tutti i convocati dell’All Star Game 2024

Questi i quintetti e le relative riserve dell’All Star Game di Indiapanpolis. East Team: Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. In panchina: Bam Adebayo, Paolo Banchero, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Julius Randle. Ovest Team: Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic. In panchina: Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard, Karl-Anthony Towns.