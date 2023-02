All Star Game NBA 2023: super Tatum da 55 punti, LeBron battuto

La gara speciale tra le stelle NBA si è chiusa con la vittoria del team di Giannis Antetokounmpo

20-02-2023 08:32

LeBron James è stato sconfitto per la prima volta dopo cinque anni da “capitano” nella partita dell’All Star Game 2023. Il pazzo match che ha chiuso la rassegna delle stelle di Salt Lake City è finito con il pirotecnico risultato di 184-175 a favore del team di Giannis Antetokounmpo: il grande protagonista è stato Jayson Tatum, autore di 55 punti, record assoluto nella partita delle stelle.



All Star Game 2023: il sorteggio prima del match

La partita è iniziata con una novità: prima del via è stato effettuato il sorteggio per decidere chi avrebbe giocato contro chi. Il team Giannis, poi vincente, ha schierato: Giannis Antetokounmpo, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Ja Morant, Jayson Tatum, Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Domantas Sabonis; coach Joe Mazzulla.

Il team LeBron era invece composto da LeBron James, Nikola Jokic, Joel Embiid, Kyrie Irving, Luka Doncic, Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De’Aaron Fox, Jaren Jackson Jr.; coach Michael Malone.

All Star Game 2023: Antetokounmpo subito fuori, LeBron out all’intervallo

Il capitano del team Giannis, Antetokounmpo, ha dato forfait dopo pochi secondi per un problema al polso destro. Mentre LeBron James è uscito all’intervallo, sempre per problemi a una mano. La partita è più che altro uno show, senza marcature e difesa e tiri e schiacciate a ripetizione, ed è stata decisa da una tripla dai 9 metri di Damian Lillard, che ha chiuso il match 184-175 per il team Giannis.

Tra i “protagonisti” dell’incontro il già citato Tatum con 55 punti, di cui 27 solo nel terzo quarto. Tatum ha così superato i 50 punti di Anthony Davis nel 2017, e si è aggiudicato il premio di MVP del match. Bene anche Donovan Mitchell, autore di 40 punti.

All Star Game 2023: il tabellino

Team Giannis: Tatum 55, Antetokounmpo 2, Markkanen 13, Mitchell 40, Morant 6, Adebayo 4, Lillard 26, DeRozan 8, Holiday 3, Siakam 12, Sabonis 6, Gilgeous-Alexander 9.

Team Lebron: James 13, Embiid 32,Jokic 4, Doncic 4, Irving 32, George 8, Fox, Randle 11, Edwards 12, Brown 35, Haliburton 18, Jackson Jr. 6.

All Star Game 2023, coach Malone: “La gara peggiore che abbia mai visto”

“Questa è stata la peggiore partita di basket che abbia mai visto”, ha detto paradossalmente il coach del team LeBron, Michael Malone, al termine dell’incontro tra le stelle NBA, puntando ironicamente il dito sull’assenza assoluta di difesa, e di stoppate.

Una impressione confermata da Joe Mazzulla, che ha spiegato lo spirito dell’incontro, per nulla agonistico: “Stai lontano, divertiti, lascia che i ragazzi siano loro stessi”. All’intervallo si è tenuta una cerimonia per celebrare i tre migliori marcatori della storia NBA, James LeBron, Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone.