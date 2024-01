NBA, Banchero torna a vestire il tricolore Italia ma il tweet degli Orlando Magic è un boomerang

Il giocatore di origini italiane, Paolo Banchero, indossa scarpe con la bandiera italiana a sui social viene preso di mira dai tifosi: “Sei italiano come la pizza con l’ananas”

16-01-2024 16:33

Paolo Banchero torna ad alimentare la rabbia dei tifosi italiani. Il giocatore degli Orlando Magic ha deciso di indossare un paio di scarpe con il tricolore italiano, una scelta chiaramente di marketing che però ha alimentato la rabbia nei suoi confronti, dopo che la scorsa estate ha deciso di giocare i Mondiali con la nazionale statunitense.

Banchero di nuovo nel mirino dei social

Stavolta la colpa non sembra essere di Paolo Banchero ma dei social media manager della sua squadra: gli Orlando Magic. La franchigia della Florida ha sbagliato infatti completamente il post: l’immagine è quella di Paolo Banchero che indossa un paio di scarpe che presentano il tricolore italiano in bella evidenza. Ad accompagnarle la scritta “Perfecto” (primo strafalcione, ndr) e la solita emoticon del “che vuoi?” che per gli statunitensi è la cosa più italiana che ci sia.

La rabbia contro Paolo Banchero

Un post destinato a tutti i tifosi degli Orlando Magic e di Paolo Banchero che finisco però per diventare un clamoroso boomerang. A rispondere all’immagine postata sui social sono infatti soprattutto tifosi italiani che si scagliano sia contro la franchigia NBA che contro il giocatore: “Banchero è italiano come la pizza con l’ananas”, scrive Gianni. E c’è chi ci va anche più pesante: “Icona con stereotipo, traduzione sbagliata. Grandissimo fallimento dei social media manager dei Magic”. E ancora: “Non sono capaci neanche di controllare se il termine sia giusto in italiano e non si tratta di una cosa difficile e poi basta usare l’eredità italiana per vendere le scarpe”.

La stagione di Banchero e di Orlando

Nonostante l’antipatia crescente da parte dei tifosi italiani nei confronti di Banchero, è indubbio che il giocatore ex Duke sia un grande rimpianto per la nostra nazionale. La delusione dei Mondiali con la maglia USA è stata presto dimenticata e l’ala dei Magic è tornato in campo per la regular season NBA con una gran voglia di ben figurare e i risultati suoi e della squadra sono lì a testimoniarlo. Dopo annate di mediocrità, la franchigia della Florida è tornata a contendere per un posto ai playoff e Banchero sta viaggiando a 22,8 punti di media, 7,1 rimbalzo e 4,9 assist.