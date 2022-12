06-12-2022 09:21

Commissario tecnico, ma anche… addetto alle relazioni esterne con la missione speciale di convincere una futura stella di prima grandezza del basket internazionale a vestire la maglia azzurra. È questo il prestigioso ruolo rivestito da Gianmarco Pozzecco nei giorni che chiudono il suo primo, intensissimo semestre alla guida della nazionale italiana.

Italbasket, Pozzecco in missione per strappare il sì di Paolo Banchero

Dopo aver qualificato l’Italia alla fase finale dei Mondiali 2023 e dopo un ottimo percorso ad Euro 2022, conclusosi solo ai quarti di finale contro la Francia vice campione olimpica, l’ex bandiera di Varese, campione d’Italia con i lombardi nel 1999 e poi allenatore di successo, tra le altre, di Capo d’Orlando e Sassari, ct degli Azzurri dal giugno 2022, è infatti chiamato a quella che si può considerare una vera e propria tesi di laurea: convincere Paolo Banchero a dire no alle crescenti lusinghe del Team Usa per legarsi a vita alla nazionale italiana già a partire dai prossimi impegni.

Il Poz è volato negli Stati Uniti proprio per parlare con la stella degli Orlando Magic e con il suo team per tastare con mano le reali motivazioni di vestire la canotta del paese del quale è originario.

NBA, Banchero sempre più protagonista: tripla doppia sfiorata contro i Bucks di Antetokounmpo

Nella propria “mission” Pozzecco ha potuto ammirare una volta di più le qualità di Banchero nella sfida contro i Milwaukee Bucks, una delle franchigie più forti della NBA, nella quale milita un mito vivente come Giannis Antetokounmpo. Ebbene, il “nostro” non ha affatto sfigurato, provando a trascinare i Magic con la solita prestazione di spessore, chiusa con 20 punti e buone percentuali ai liberi (12/15), 12 rimbalzi e 7 assist, sfiorando quindi la prima tripla doppia della carriera a dispetto del modesto 4/16 dal campo.

Impossibile però chiedere di più alla prima scelta del Draft 2022, che non perde occasione per dimostrare la propria classe e il proprio potenziale nonostante le evidenti difficoltà della squadra, che contro la franchigia del Wisconsin ha incassato la nona sconfitta di fila, 20ª in 25 partite stagionali. I Bucks hanno comunque vinto “solo” per 109-102, dilapidando un ampio vantaggio nell’ultimo quarto e ritrovandosi con appena quattro punti di vantaggio a due minuti dalla fine, ma alla fine Antetokounmpo ha fatto la differenza con 34 punti, 12/21 al tiro, 13 rimbalzi e 5 assist.

Paolo Banchero al bivio tra Italia e Team Usa

Di certo l’ennesima buona prova di Banchero non faciliterà il lavoro di Pozzecco, alle cui capacità di “motivatore” sono appese le speranze di tutti gli appassionati di basket italiano e pure degli addetti ai lavori. Le qualità del centro di Seattle potrebbero infatti permettere alla nazionale italiana di aprire una nuova epoca della propria storia e di puntare a fare parecchia strada al Mondiale 2023 e magari anche alle Olimpiadi 2024, ma va detto che di settimana in settimana Banchero, che ha compiuto 20 anni a novembre, sembra sempre più tentato dalla possibilità di entrare nel Team Usa, dove non avrebbe magari il ruolo di stella assoluta che ricoprirebbe nell’Italia, ma dove potrebbe crescere più rapidamente.

A fare il punto della situazione nella serata di lunedì è stato Peppe Poeta, vice di Pozzecco in nazionale, oltre che di Ettore Messina all’Olimpia, intervenuto a ‘Sky Sport’: “Speriamo che Banchero accetti di giocare per noi: sono moderatamente ottimista, anche se le lusinghe del Team Usa nelle ultime settimane si sono fatte più insistenti”. L’incontro tra Banchero e il suo staff da una parte e Pozzecco, accompagnato dal direttore delle nazionali Salvatore Trainotti, dall’altra è previsto per la giornata di martedì.

La decisione non dovrebbe comunque essere imminente, ma dall’eventuale e auspicabile entusiasmo di Paolo al progetto che presenterà Pozzecco il ct tornerà a casa con qualche sensazione in più. Si spera positiva…