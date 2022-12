08-12-2022 13:30

Altra prestazione speciale di Paolo Banchero. La giovane stella degli Orlando Magic è stata decisiva nella vittoria contro i Los Angeles Clippers. Il coach azzurro Gianmarco Pozzecco gongola, sperando che sia di buon auspicio anche per la Nazionale

NBA, Banchero show: “Ho aspettato la partita”

I Magic sono una delle squadre più deboli dell’NBA (6-20 l’attuale record stagione) ma Paolo Banchero è sinonimo di spettacolo e successo.

Nella notte, il numero 1 dell’ultimo Draft NBA è stato decisivo nella vittoria di Orlando ai danni dei Los Angeles Clippers (116-111 il finale, dopo un overtime). Paolo Banchero ha segnato 23 punti, 10 dei quali durante il supplementare: “Credo di essere stato aggressivo per tutto il match, ho aspettato poi che la partita arrivasse a me”, le sue parole nel post match.

Banchero, la grande speranza azzurra per il futuro

Le grandi prestazioni di Paolo Banchero in maglia Magic stanno facendo felice tutti gli italiani appassionati di basket. In tanti attendono di vederlo con la maglia della Nazionale.

“Paolo è un ragazzo d’oro”, ha dichiarato coach Gianmarco Pozzecco dopo averlo incontrato ad Orlando. In realtà, l’asso dei Magic non ha ancora sciolto tutte le sue riserve ma la sensazione è che, alla fine, deciderà di indossare la casacca azzurra.

Italia, non brilla solo Banchero: Fontecchio batte Golden State

Non solo Paolo Banchero ha illuminato la notte NBA. Grandi applausi anche per Simone Fontecchio che, con i suoi Utah Jazz, è riuscito a battere i quotati Golden State Warriors (privi di Steph Curry, Andrew Wiggins e Draymond Green).

L’azzurro ha messo a segno il canestro (schiacciata) che ha chiuso, definitivamente, la partita (124-123 il finale). In totale, in meno di 20′ di gioco, Simone Fontecchio ha messo a referto 18 punti (3/6 da tre punti): “Provo sempre a farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa, non è semplice ma ogni volta che il coach chiama il mio nome voglio dare una mano”. L’azzurro si è portato a casa il pallone della partita.