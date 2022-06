NBA, Charlotte pensa al navigato D'Antoni

01-06-2022 08:43

Mike D’Antoni non è più head coach di una franchigia NBA dalla stagione 2019/20, l’ultima alla guida degli allora Houston Rockets di James Harden. Ora ci sarebbe la concreta possibilità di rivederlo in azione.

Il 71enne coach, ex leggenda dell’Olimpia e visto su panchine NBA prestigiose, come quelle di Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers, sarebbe in corsa per la panchina dei Charlotte Hornets. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere notizie importanti per il futuro di Mike D’Antoni che spera di poter tornare a fare quello che ha sempre fatto dal lontano 1990 (primo anno da allenatore a Milano).