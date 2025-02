NBA sotto choc: Wembanyama fermato da una trombosi venosa, amputato un piede a LaVar Ball

Il centro degli Spurs ha con molta probabilità chiuso anticipatamente la propria stagione. L'imprenditore, padre di LaMelo e Lonzo Ball, ha superato con successo il delicato intervento

Ore non certo piacevoli per il basket NBA e per i suoi fan, con due notizie choc. La prima arriva direttamente dai profili ufficiali dei San Antonio Spurs, che annunciano di fatto la chiusura anticipata della stagione per Victor Wembanyama a cui è stata diagnosticata una trombosi venosa profonda alla spalla destra. La seconda riguarda, invece, LaVar Ball che, stando a quanto riportato da TMZ, avrebbe subito l’amputazione del piede destro.

Si ferma Wembanyama

Costretta a fermarsi una delle stelle più lucenti del basket NBA. Con una nota ufficiale, i San Antonio Spurs hanno comunicato che Victor Wembanyama sarà costretto a chiudere anticipatamente la propria stagione. Trombosi venosa alla spalla destra per il ventunenne centro della franchigia texana, attualmente attardata in Western Conference. Le condizioni del francese verranno rivalutate nelle prossime ore, con gli Spurs che promettono di fornire aggiornamenti costanti.

La diagnosi dopo l’All Star Game

La diagnosi choc è arrivata dopo il fine settimana di un All Star Game non privo di polemiche, che ha visto Wemba, prima scelta assoluta del Draft 2023 nonché rookie nella storia NBA inserito nell’All-Defensive First Team, tra i protagonisti. Si assottigliano, così, ulteriormente le speranze degli Spurs di risalire la china per provare a rientrare nelle franchigie in zona play-in.

Obiettivo Europeo per Wemba

Difficile che Wemba e i suoi 2,21 metri, che lo fanno il giocatore più alto attualmente in NBA, riesca rientrare prima del termine della regular season. Più probabile che il centro metta nel mirino l’Europeo in programma questa estate, dal 27 agosto al 14 settembre, che vedrà i transalpini tra i più accreditati al titolo. In tal senso, il recupero del numero 1 degli Spurs sarebbe fondamentale.

La stagione di Wemba e le cause della trombosi venosa profonda

Per comprendere il peso della perdita per gli Spurs è sufficiente consultare le statistiche stagionali di Wemba, che fino all’All Star Game aveva messo a referto una media di oltre 24 punti a partita, con il 35% da tre, 11 rimbalzi, poco meno di 4 assist e altrettante stoppate…

La trombosi venosa profonda che lo ha costretto ha fermarsi comporta la formazione di un coagulo di sangue, provocando dolore, mancanza di forza nella zona colpita e gonfiore. Colpisce principalmente gli anziani, ma si manifesta con maggiore incidenza in chi vola molto, come fa ovviamente una stella NBA.

Amputato un piede a LaVar Ball

Le cattive notizie per il mondo NBA non sono, però, finite qui. In giornata, infatti, il portale TMZ ha riferito dell’amputazione del piede destro per LaVar Ball, dopo l’aggravarsi di una ancora non precisata patologia con cui è costretto a convivere da tempo. L’operazione sarebbe perfettamente riuscita, con LaVar che sarebbe già stato immortalato in uno scatto in carrozzina, ma sorridente .

L’imprenditore è padre delle stelle NBA, LaMelo Ball, decisivo nelle scorse ore con 27 punti, 5 rimbalzi e 6 assist nella sfida degli Hornets contro i Lakers, e Lonzo Ball, tornato ultimamente a pieno regime con il Bulls dopo i problemi che ne hanno rose un calvario gli ultimi mesi. Il terzo figlio, LiAngelo, ha invece abbandonato il parquet per dedicarsi alla musica.