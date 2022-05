NBA, Cunningham, Mobley e Barnes selezionati per l’All-Rookie First Team

19-05-2022 14:24

Mercoledì sono state presentate le squadre NBA All-Rookie, con in testa i finalisti per il titolo di Rookie of the Year Cade Cunningham e Evan Mobley e il vincitore Scottie Barnes nel First Team All-Rookie. Al trio, selezionato all’unanimità, si sono aggiunti l’attaccante degli Orlando Magic Franz Wagner e la guardia degli Houston Rockets Jalen Green.

Cunningham, Green, Mobley e Barnes sono state le prime quattro scelte del Draft NBA 2021, mentre Wagner è stato l’ottava scelta.

Sono stati anche gli unici cinque rookie ad avere una media di almeno 15 punti a partita in questa stagione, mettendo anche una bella distanza tra loro e il sesto miglior marcatore Chris Duarte con 13,1 punti a partita. È la prima volta, almeno dal 1985, che tutti e cinque i membri dell’All-Rookie First Team hanno una media di almeno 15 punti a partita.

L‘All-Rookie Second Team è composto dai giocatori del primo giro Josh Giddey (sesta scelta), Duarte (13esima scelta) e Bones Hyland (26esima), oltre a un paio di scelte del secondo giro Herb Jones (35esima) e Ayo Dosunmu (38esima).

Orlando avrà la prima scelta del Draft NBA 2022, seguita dagli Oklahoma City Thunder e poi dai Rockets.

