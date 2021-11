NBA: Curry ne fa 50 e Golden State vola

09-11-2021 07:27

Tante le gare della notte NBA. Grazie a 50 punti di Curry, Golden State batte Atlanta (127-113, quattro punti di Gallinari) e si conferma la squadra migliore ad Ovest (9-1).

Vittoria per Dallas ai danni di New Orleans (108-92) mentre Philadelphia si arrende a New York (103-96). Sorrisa, all’overtime, per i LA Lakers: 126-123 su Charlotte, con 32 punti di Davis.

I risultati della notte

Sacramento – Phoenix 104-109

Golden State – Atlanta 127-113

Denver – Miami 113-96

Dallas – New Orleans 108-92

Memphis – Minnesota 125-118 OT

Chicago – Brooklyn 118-95

Philadelphia – New York 96-103

LA Lakers – Charlotte 126-123 OT



