Nba, Curry perde ma aggiorna il record: "Sublime, mai visto così forte"

Nella notte Nba, gli occhi erano puntati su Dallas e Golden State, sfida nella sfida quella tra Doncic e Curry. A trionfare è stato il team dello sloveno, ma la prestazione del 2 volte MVP è da incorniciare: 57 punti con 19/31 dal campo di cui 11/19 dalla lunga distanza. Il campione Nba ha segnato anche da metà campo(non è la prima e non sarà l’ultima volta) ed è la 16° partita in carriera che conclude con più di 10 triple a bersaglio. Il record di punti da 3 in un match resta però del compagno Klay Thompson(14).

Al termine della sfida, coach Kerr ha elogiato così il suo giocatore: “È stato sublime. I tiri che è riuscito a segnare durante tutta la serata sono a dir poco assurdi. Il livello di difficoltà di quei tiri poi… E la facilità con cui Steph è riuscito a metterli dentro. Non ha mai giocato meglio di così. E stiamo parlando di un due volte MVP, un tre volte vincitore del titolo. Non l’ho mai visto giocare così bene, mi sembra davvero forte. È sempre stato un incredibile tiratore ovviamente, ma quest’anno mi sembra ancora migliore”.

OMNISPORT | 07-02-2021 11:34