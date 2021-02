NBA, Davis: "Devo ancora lavorare per essere il migliore"

Tra i migliori rendimenti di questa stagione NBA non puo’ che essere considerato anche Anthony Davis. Il giocatore dei Lakers ha una media punto di : 22.3 e di 8.7 rimbalzi e 3.3 assist a partita.

Eppure la perfezione è lontana come lui stesso spiega in un’intervista a The Athletic.

“Mi confronto spesso con loro. Alcune giocate che questi due ragazzi realizzano sono semplicemente incredibili. In particolar modo sono impressionato da Marc, è davvero sorprendente. Ci sono molti centri in grado di realizzare ottimi passaggi nella lega, tra cui Nikola Jokic e Draymond Green. Per essere il migliore devo lavorare su questo fondamentale.”

OMNISPORT | 04-02-2021 19:33