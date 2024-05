NBA, Doncic di un altro pianeta: tripla in faccia a Gobert e Dallas va sul 2-0. Trae Young, che bordata sui social

Una magia dello sloveno consegna a Dallas un'altra vittoria pesante: Minnesota era avanti di 5 a 1' dalla fine, ma Irving e Doncic ribaltano tutto

Viviamo in un’epoca nella quale i fuoriclasse arrivano dall’Est. E Luka Doncic non vuol essere da meno di Nikola Jokic: il passaggio di consegne potrebbe avvenire in maniera naturale, pensando al modo col quale lo sloveno dei Mavs ha azzannato letteralmente la campagna play-off 2024. Tanto che Minnesota adesso vede le streghe per davvero: il 2-0 nella serie è figlio di una favolosa prestazione di Luka Magic, che con una tripla a tre secondi dallo scadere ribalta i Wolves, che praticamente non hanno mai dovuto inseguire per tutto l’incontro. Prima però di tripla ne era arrivata un’altra (pesantissima) griffata Kyrie Irving: la combo di Dallas è in missione, e adesso per Minnesota gli scenari cominciano a farsi piuttosto tetri.

Wolves, adesso è dura: Reid è l’ultimo ad arrendersi

Dallas la vince grazie a un ultimo minuto “folle”, nel quale le due triple di Irving e Doncic fanno il paio con due difese di squadra di pura resilienza e concretezza. Dallas era sotto di 5 punti a meno di un minuto dalla fine, dopo aver inseguito di fatto per tutto l’incontro ed essere scivolata anche a -18 a metà del secondo quarto (e -16 a metà del terzo).

Sembrava una missione ormai impossibile e disperata, s’è rivelata invece il palcoscenico ideale per mostrare tutta la magnificenza di un tandem che adesso comincia a far paura a tutta la lega. Perché i Wolves sin qui avevano fatto tutto (o quasi) alla perfezione, scappando sul 2-0 contro Denver prima di trovarsi costretti a ribaltare l’inerzia della serie (da 2-3 a 4-3, per giunta in trasferta).

Adesso si trovano nelle condizioni opposte a quelle della serie precedente: Edwards in attacco sta faticando più del dovuto (21 punti per lui, ma con deludente 5/17 dal campo), Gobert e Towns difendono come possono ma nella metà campo offensiva producono meno del solito e il solo Naz Reid (sesto uomo da urlo: 23 punti con 7/9 da tre punti) non può bastare. E soprattutto, le due palle perse nell’ultimo minuto (entrambe da Edwards) pesano come un macigno sulle ambizioni dei Wolves, le cui spalle sono già piantate al muro.

Dallas, oltre a Doncic c’è molto di più

Il 109-108 finale porta in calce la firma di Doncic, autore di una prestazione superba: tripla doppia da 32 punti, 13 assist e 10 rimbalzi, dove spicca per bellezza e qualità balistica il canestro col quale decide la contesa (uno stepback in faccia a Gobert da far vedere in loop nelle scuole di minibasket). Un canestro cui fa seguito una “dedica” al francese, che forse (facile dirlo adesso) non era l’indiziato migliore per provare a tenere su quell’azione.

Quella resta la cartolina di serata, ma nel successo in rimonta dei Mavs c’è tanto di Irving (20 punti con 4/7 dall’arco) e pure di gregari ormai non più insospettabili come Lively II (14 punti e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina), Gafford (16 punti) e pure gente come Hardy e Green, che il loro apporto nei minuti concessi da coach Kidd lo offrono, eccome. Dallas contro OKC pareva al gancio, ora sembra lanciata in un’altra dimensione. Ma con un Doncic così, tutto è possibile. E sui social arriva anche il commento di Trae Young che sembra lanciare anche lui una frecciata al giocatore francese (che non deve avere molti amici in giro per la Lega): “Vieni a ballare con me Rudy”.

Stanotte si va a Indianapolis: Pacers, dubbio Haliburton

Le due serie di finale ripartiranno nella notte da gara 3 tra Indiana e Boston, con i Celtics avanti 2-0. Una situazione diversa rispetto a quella della sfida tra Dallas e Minnesota: i Pacers sono alle prese con i problemi alla mano di Tyrese Haliburton, la cui eventuale assenza in gara 3 potrebbe rappresentare un fardello pesantissimo per le ambizioni di rimonta della formazione di coach Carlisle.