Nba, Embiid ancora miglior realizzatore. Tatum capocannoniere

Per il centro dei 76ers media punti di 33.1 a partita con una gara da giocare ancora.

08-04-2023 14:23

La stagione di Luka Doncic si è conclusa clamorosamente in anticipo, Joel Embiid così si è assicurato il secondo titolo consecutivo come capocannoniere della NBA a 33.1 punti di media (con ancora una gara da giocare).

Secondo trionfo di fila per Embiid, era dal 1976 che un centro non vinceva il titolo di miglior realizzatore in anni consecutivi, quando Bob McAdoo ne conquistò tre di fila. Per punti totali invece, il migliore è Jason Tatum con 2225 punti, Embiid invece è al secondo posto con 2183.