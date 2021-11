NBA: fa festa Miami, cadono i LA Lakers

24-11-2021 07:29

Quattro le gare NBA disputate nella notte. Senza James, i LA Lakers crollano al Madison Square Garden, battuti dai NY Knicks 106-100. Non bastano i 31 punti di Westbrook (con anche 13 rimbalzi e 10 assist).

Sorride Miami che, con 31 punti di Herro, spazza via i Pistons (100-92). Tutto facile anche per Portland: 119-100 nella sfida con Denver. Infine, Dallas, nuovamente con Doncic in campo (26 punti), batte i LA Clippers all’overtime (112-104).

I risultati della notte:

Portland – Denver 119-100

New York – LA Lakers 106-100

Detroit – Miami 92-100

LA Clippers – Dallas 104-112 (OT)

