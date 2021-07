NBA Finals, Lebron spiega perché sta dalla parte di Chris Paul

Non ci sono dubbi su a chi vada la preferenza di Lebron James in queste NBA Finals. La star dei Lakers infatti non ha nascosto di fare il tifo per i campioni della Western Conference, i Phoenix Suns, squadra in cui milita un giocatore a cui l’ala gialloviola è molto legata: Chris Paul.

“È mio fratello. Ci conosciamo dal mio primo anno di liceo, ossia dal suo secondo anno. In realtà ci siamo incontrati per la prima volta quando eravamo in terza media” ha rivelato LBJ al Jimmy Kimmel Live.

“Abbiamo giocato nello stesso torneo nazionale di basket dell’AAU a Orlando, in Florida, e poi ci siamo scontrati ufficialmente il mio primo anno di liceo, il suo secondo anno. Da allora siamo amici” ha detto il nativo di Akron spiegando la ragione del suo sostegno alla franchigia del Nevada.

OMNISPORT | 14-07-2021 22:32