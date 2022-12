NBA, Gallinari: "Il recupero sta andando meglio del previsto"

12-12-2022 10:56

In una lunga intervista concessa a Sky Sport, Danilo Gallinari è tornato sul suo infortunio. Tre mesi fa ha infatti subito la rottura del legamento crociato anteriore con la Nazionale.

A oggi non si ha una data precisa, con l’ex Olimpia che entro fine mese dovrebbe riprendere a correre.

Sul recupero spiega:”Sta andando molto bene, sono contento. Stiamo andando più veloci di quanto ci aspettavamo, perciò procede per il meglio”.

E su quando possa rientrare se ci siano speranze di vederlo per fine anno, dice: “Diciamo che in queste situazioni è difficile fare programmi a lungo termine: proviamo ad affrontarla valutando giorno per giorno e settimana per settimana. È difficile dire se sarò in campo per la fine della stagione o per i playoff: è chiaro che lo spero, perché la squadra è forte ed è un bel gruppo. Farne parte in campo sarebbe sicuramente meglio che farne parte da fuori, ma vedremo. È difficile fare programmi”.

Sulla stagione di Boston, infine, spiega: “La chimica che c’è e la determinazione dei ragazzi. Ogni giorno lo si respira e lo si vede, hanno tutti un obiettivo in testa ed è molto chiaro. Lo dimostrano tutti i giorni tanto in partita quanto in allenamento, anche nelle giornate più tranquille in cui si fanno solo sedute di video e non si lavora in campo la concentrazione è massima”.