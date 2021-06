I Brooklyn Nets stanno dominando la serie contro i Bucks di Antetokounmpo 2-0, grazie soprattutto ai soliti Kevin Durant e Kyrie Irving. Chi invece sta mancando è James Harden, a causa di un infortunio che lo ha costretto per ora a saltare tutte e due le partite.

I Nets dovranno fare a meno del “Barba” anche in gara 3, con la speranza per Steve Nash di riaverlo al top in gara 4, magari con la sua squadra sopra 3-0.

OMNISPORT | 09-06-2021 23:34