NBA, i Lakers di James steccano ancora

Ora sono sei le sconfitte in preseason per i Lakers. Anche contro Sacramento, i gialloviola non sono riusciti a portarsi a casa la prima vittoria stagionale. I King si sono imposti con il punteggio finale di 116-112.

E dire che James ha fatto sul serio. Il “6” gialloviola ha giocato 29′, segnando 30 punti. Contributo anche da parte di Westbrook (18 punti) ma il successo non è arrivato comunque. Il 19 ottobre comincia la regular season e non si potrà più sbagliare.

OMNISPORT | 15-10-2021 07:34