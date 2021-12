Nba, i Nets reintegrano Irving

18-12-2021 13:12

Si rivede Kyrie Irving in Nba. I Nets hanno reintegrato il giocatore, dopo le tante settimane di assenza dovuta alla mancata vaccinazione anti-Covid. Ecco spiegato il video sui social mentre indossava le scarpe da basket.

Nel comunicato dei Nets si legge: “Siamo arrivati a questa decisione col completo supporto dei nostri giocatori e dopo un’attenta considerazione delle circostanze attuali, compresa l’assenza per infortuni o per l’inserimento nel protocollo salute e sicurezza di molti giocatori. Siamo convinti che l’aggiunta di Kyrie ci possa rendere una squadra migliore e non vediamo l’ora di poter rivedere in campo tanto lui quanto il resto della squadra al momento assente dai parquet”.

Le procedure di reintegro parlano chiaro: Irving dovrà effettuare 5 giorni consecutivi di tamponi, potrà allenarsi con la squadra e giocare le partite in trasferta (escluse quelle in casa dei Knicks e a Toronto, visto che il Canada non ammette non vaccinati) ma non quelle in casa.

Una buona notizia per i Nets, che puntano al titolo, ma anche per la Nba. Un giocatore come Irving non poteva stare troppo tempo lontano dal parquet.

OMNISPORT