NBA, i Suns si riprendono la vetta ad Ovest

Seconda vittoria in 48 ore per Milwaukee contro i Nets nel promettente anticipo di playoff della Eastern Conference. L’mvp è ancora Giannis Antetokounmpo, che dopo i 49 della prima sfida ne fa 36 punti con 10 rimbalzi. Gara a lungo equilibrata che i Bucks spostano dalla propria parte dopo l’intervallo. A Nash non bastano i 38 punti di Kyrie Irving e i 32 di Kevin Durant

I Suns faticano più del previsto a Cleveland, ma vincono grazie al duo Booker-Paul (31 e 23 punti) e tornano in testa ad Ovest.

Un super Diallo (35 punti) non basta ai Pistons contro Charlotte che ottengono una vittoria di platino in chiave playoff grazie ai 23 punti e 7 rimbalzi di LaMelo Ball.

Mavs padroni a Miami: doppia doppia per Doncic con 23 punti e 12 assist, ma per una volta fa meglio Tim Hardaway, che mette a referto 36 punti.

Il solito one man show di Steph Curry (37 punti e 9 rimbalzi) non è sufficiente a Golden State per evitare l’ennesima sconfitta: gioiscono i Pelicans, trascinati dai 33 punti di Lonzo Ball. Clippers e Kings ok di misura.

I risultati della notte:

Detroit Pistons-Charlotte Hornets 99-102

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 124-118

Miami Heat-Dallas Mavericks 113-127

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 105-100

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns 118-134

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors 108-103

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 99-103

OMNISPORT | 05-05-2021 07:59