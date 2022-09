NBA, i Warriors inaugurano con una vittoria la preseason

30-09-2022 16:20

I Golden State Warriors riprendono da dove avevano lasciato, ovvero vincendo. Con il punteggio di 96-87 infatti gli uomini di Steve Kerr si sono imposti sugli Washington Wizards in quella che era la prima gara di preseason dell’anno.

Andata in scena a Saitama, la partita ha visto brillare in particolar modo James Wiseman, autore di 20 punti frutto di un ottimo 8/11 al tiro. Nove invece i punti dell’ultimo arrivato Donte di Vincenzo, mentre Curry (6 punti e 1/7 al tiro) decisamente non ha incantato.

In casa Wizards buona la prova dell’idolo locale Rui Hachimura (13 punti e 9 rimbalzi) con i due leader Beal e Porzingis che invece, pur con un discreto minutaggio, hanno lasciato che fossero altri a prendersi il proscenio.

Entrambi avranno modo di rifarsi domenica quando le due squadre si sfideranno nuovamente nel secondo incontro dei Japan Games 2022.