NBA: immediato riscatto per Boston, serie sull'1-1

Nonostante il ritorno di Embiid, Philadelphia perde gara 2 (121-87).

04-05-2023 08:08

Solo una gara di play-off NBA ma sempre con tante emozioni. Boston, dopo aver rimediato una pesante sconfitta in gara 1, reagisce prontamente nel secondo atto della serie con Philadelphia. Trascinati da un Brown in grande spolvero (25 punti, miglior marcatore della partita), i Celtics hanno spazzato via i 76ers con un secco 121-87.

Boston ha dominato in lungo e in largo, soprattutto nel terzo periodo: 35 a 16 i parziali per i padroni di casa e gara archiviata. Phialdelphia paga un Harden poco incisivo (12 punti contro i 45 di gara 1) e un Embiid non ancora al meglio (15 punti al suo ritorno). L’MVP dell’ultima regular season è apparso in affanno a livello fisico.