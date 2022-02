NBA in lutto, è morto Bill Fitch

04-02-2022 09:33

Il basket americano è in lutto per la scomparsa di Bill Fitch.

L’ex coach e dirigente è morto all’età di 89 anni a Lake Conroe, in Texas. La famiglia non ha comunicato le cause del decesso.

Fitch ha allenato in NBA per 25 stagioni, dal 1970, anno del debutto alla guida dei Cleveland Cavaliers, fino al 1998.

Il suo nome è legato soprattutto al titolo vinto nel 1981 alla guida dei Boston Celtics, franchigia di cui è stato head coach tra il 1979 e il 1983 passando alla storia anche per essere stato il primo tecnico professionista di Larry Bird.

Fitch ha diretto in carriera anche Houston, con cui ha disputato le Finals nel 1986, perdendo proprio contro i Celtics, New Jersey e Los Angeles Clippers.

Eletto per due volte coach dell’anno, nel 1976 e nel 1980, nel 1996 Fitch è stato inserito tra i dieci coach della storia della NBA e nel 2019 è stato inserito nella National Basketball Hall of Fame.

