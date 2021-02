Ennesimo record per il numero 23 dei Lakers, LeBron James.

Nella sfida contro i Nuggets gli sono bastati pochi minuti per mettere a referto i tre canestri che gli mancavano per raggiungere il terzo posto della classifica all time per numero di canestri realizzati in carrriera.

Ora davanti a lui solo Carl Molon e Kareem Abdul Jabbar.

OMNISPORT | 05-02-2021 10:40