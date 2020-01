NBA, Jokic ferma i LA Clippers

Tante le emozioni nella notte NBA. Denver, grazie a 20 punti e 15 rimbalzi di Jokic, supera i LA Clippers (114-104, 30 punti di Leonard). Vittoria per San Antonio che batte Toronto 105-104 (cinque punti per Belinelli).

Miami perde con New York (124-121). Bene Utah che si impone su Washington (127-116). Successo anche per Brooklyn (108-86 su Atlanta) mentre Golden State si arrende a Memphis (122-102, 34 punti per Russell). Infine Phoenix supera Charlotte (100-92).

SPORTAL.IT | 13-01-2020 07:39