NBA, Kawhi Leonard: “Ai playoff dobbiamo essere motivati”

Lo scorso anno i playoff dei Los Angeles Clippers non furono per niente esaltanti. Nella bolla di Orlando infatti, Kawhi Leonard e compagni subirono una cocente rimonta dai Denver Nuggets, e videro la propria corsa fermarsi al secondo turno. Un ko che lasciò il segno nello spogliatoio, tanto che la dirigenza cambiò parecchio nel rooster e anche la guida tecnica della franchigia.

L’obiettivo quest’anno per i Clippers è cancellare quanto avvenuto quasi un anno fa e cercare di arrivare più lontano possibile. Ed è proprio Leonard, leader (silenzioso) della squadra, a suonare la carica in vista dell’imminente debutto in post season contro i Dallas Mavericks.

“Ho fiducia in questo gruppo. Mi sento bene e sono pronto. Ho la sensazione che abbiamo una buona squadra ma dobbiamo essere mentalmente forti e motivati a fare tutto il necessario per vincere. Dobbiamo chiederci costantemente ‘Quanto siamo disposti a sacrificare per ottenere una vittoria? Quanta parte della nostra mente e del nostro corpo metteremo in questi playoff?’”

OMNISPORT | 20-05-2021 12:04