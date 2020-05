NBA, Knicks e Nets tornano in campo

In attesa di novità dai vertici dell'NBA (si parla di ripresa dei match ad Orlando, possibilmente a giugno), Cuomo, governatore dello stato di New York, ha dato l'ok alle due franchigie newyorkesi di tornare ad allenarsi.

Una buona notizia per Knicks e Nets che aspettavano con trepidazione il via libera per tornare ad allenarsi: "Vogliamo rialzarsi. Vogliamo che le persone possano tornare a guardare lo sport. Dare qualcosa alle persone che stanno ancora a casa", le parole dello stesso governatore Cuomo.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 07:46