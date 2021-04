NBA: Lakers ko a Miami, ok Clippers e Dallas

I Los Angeles Lakers ancora privi delle loro stelle finiscono ko a Miami in una delle partite di NBA disputate nella notte. Senza LeBron, Davis e Kuzma, la franchigia californiana cade sotto i colpi degli Heat guidati da Jimmy Butler (28 punti). Vittorie importanti per gli Utah Jazz contro Portland e per Dallas contro Milwaukee (senza Giannis Antetokounmpo, fermato ancora dal ginocchio). I Clippers stendono i Suns con un Paul George sopra le righe (33 punti)

UTAH JAZZ-PORTLAND TRAIL BLAZERS 122-103

DALLAS MAVERICKS-MILWAUKEE BUCKS 116-101

MIAMI HEAT-LOS ANGELES LAKERS 110-104

TORONTO RAPTORS-CHICAGO BULLS 113-122

OKLAHOMA CITY THUNDER-CLEVELAND CAVALIERS 102-129

SACRAMENTO KINGS-DETROIT PISTONS 101-113

L.A. CLIPPERS-PHOENIX SUNS 113-103

OMNISPORT | 09-04-2021 08:03