Nba, LeBron James furioso con la Lega: 4 tweet al veleno

I tanti infortuni che stanno colpendo i giocatori in Nba hanno fatto infuriare e non poco LeBron James, che su Twitter si è scatenato contro la Lega:

Primo tweet – Non hanno voluto ascoltarmi a inizio stagione, sapevo esattamente cosa sarebbe successo. Volevo solo proteggere la salute dei giocatori che alla fine sono IL PRODOTTO e IL VALORE del NOSTRO SPORT. Tutti questi infortuni non sono “PARTE DEL GIOCO”. Sono solo la conseguenza di una mancanza di RIPOSO.

Secondo tweet – Riposo prima di rimettersi al lavoro. 8, forse 9 ALL-STAR hanno dovuto saltare delle partite di playoff (il massimo nella storia della lega). Questo è il momento più bello per la nostra lega e per i nostri tifosi, che devono fare i conti con l’assenza di tantissimi dei nostri giocatori preferiti. È assurdo. Se c’è una persona che sa qualcosa di come funziona il corpo di un atleta…

Terzo tweet – …nel corso di una stagione quello sono IO. Parlo per il bene della salute dei nostri giocatori, e perché odio vedere così tanti infortuni a questo punto dell’anno. Mi spiace per tutti i tifosi, vorrei che potessero ammirare tutti i nostri campioni preferiti.

Quarto tweet – E conosco benissimo l’aspetto economico della faccenda, per cui non provateci nemmeno, so quello che dico.

OMNISPORT | 17-06-2021 18:26