NBA, LeBron James: “La nostra è una stagione altalenante”

Dopo cinque sconfitte consecutive i Sacramento Kings tornano al successo e lo fanno contro i Los Angeles Lakers che incappano invece nel loro secondo ko di fila dopo la sconfitta rimediata in casa contro i Grizzlies.

Nonostante LeBron James segni 34 punti, il quintetto gialloviola non riesce ad arginare la furia dei californiani che, soprattutto nel terzo quarto, prendono il largo.

Per adesso lo score totale dei Lakers in questa stagione conta 21 vittorie e altrettante sconfitte, un bottino altalenante per LeBron James che, nel post partita, parla anche di cosa sta mancando alla squadra in questa stagione:

“Questa è una stagione altalenante per noi, per questo abbiamo il 50% delle vittorie: la squadra è stata costruita per avere un roster profondo, ma è proprio questo che ci è mancato finora; se non hai i giocatori a disposizione, giocano sempre gli stessi e fisicamente ne risentono: oggi il loro ritmo nel terzo quarto era molto più alto del nostro, non siamo riusciti ad arginarlo”.

I Lakers torneranno in campo domenica notte contro i Nuggets.

