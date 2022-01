NBA, LeBron: "Sono in una delle miglior fasi offensive"

24-01-2022 14:42

Nonostante questa non sia l’annata migliore dei Los Angeles Lakers, LeBron James continua comunque a essere sempre un punto di riferimento per i suoi.

Anche nel k.o contro Miami ha messo a referto 33 punti.

La stella dei Lakers ha detto: “Non ho bisogno di segnare 30 punti a notte, ma sono in una delle migliori fasi offensive della mia carriera. E non ho intenzione di fermarmi. È così che mi sento. Mi sento benissimo. Tiro estremamente bene. Non ho tirato bene da 3 (1/8), ma sono molto efficiente. Non entro in campo dicendo che devo segnarne 30. Gioco semplicemente».

