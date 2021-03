NBA: Lillard scatenato, esordio da titolare per Mannion

Un Damian Lillard strepitoso trascina con 44 punti i Blazers contro i Kings in una delle partite di NBA disputate nella notte. Jimmy Butler con 29 punti e 9 assist guida alla vittoria Miami contro New Orleans, priva di Zion Williamson. Pesante sconfitta per Golden State a Phoenix, ma è comunque una serata memorabile per Nico Mannion: l’italiano è partito per la prima volta in carriera da titolare, mettendo a segno 9 punti, 4 rimbalzi e 6 assist.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-SACRAMENTO KINGS 123-119

WASHINGTON WIZARDS-L.A. CLIPPERS 119-117

BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS 132-125

MEMPHIS GRIZZLIES-MILWAUKEE BUCKS 111-112

NEW ORLEANS PELICANS-MIAMI HEAT 93-103

INDIANA PACERS-DENVER NUGGETS 103-113

NEW YORK KNICKS-DETROIT PISTONS 114-104

SAN ANTONIO SPURS-OKLAHOMA CITY THUNDER 102-107

PHOENIX SUNS-GOLDEN STATE WARRIORS 120-98

OMNISPORT | 05-03-2021 07:49