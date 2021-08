NBA, Lonzo Ball contento di essere approdato ai Bulls

Sarà Chicago la terza tappa della carriera NBA di Lonzo Ball. La seconda scelta al Draft 2017 dei Lakers è infatti arrivato ai Bulls in uno scambio che ha visto prendere la direzione di New Orleans Tomas Satoransky, Garrett Temple e una seconda scelta e ora, dopo la parentesi ai Pelicans, cercherà di crescere ulteriormente mettendo in mostra tutte le sue doti.

“I Bulls sono stati la squadra che ha dimostrato di volermi davvero, più di tutte le altre. Volevo un posto in cui sentirmi apprezzato, dove mi sarebbe stato permesso di giocare il mio basket. Chicago è il posto perfetto per questo” ha detto in conferenza stampa il nativo di Anaheim.

“C’è Zach Lavine, poi Vucevic, Coby White, Pat Williams, ragazzi giovani che sanno giocare. Abbiamo un roster entusiasmante, immagino in futuro una squadra che corre su e giù per il campo e vince tante partite. Sono felice di essere un Bull, non vedo l’ora di iniziare” ha dichiarato entusiasta Ball.

OMNISPORT | 13-08-2021 21:42