NBA: Los Angeles Lakers: Anthony Davis è già ko

06-10-2022 11:24

Doppia bruta notizia per i Lakers. Oltre al ko rimediato nella gara di pre-season con i Phoenix Suns, la franchigia losangelina deve fare i conti anche con il problema di Anthony Davis rimasto a riposo precauzionale per un problema alla schiena. Lo stesso problema che lo aveva già tenuto in dubbio per il match precedente, quello con i Sacramento Kings, nel quale poi aveva giocato 16 minuti producendo una doppia doppia da 11+11.

L’inforetunio al momento non pare di grave entità, ma di certo i tifosi giallo viola non sorridono vedendolo già alle prese con problematiche di natura fisica, dopo i tanti forfait della scorsa stagione.

Della sconfitta per 119 a 115 ad opera dei Suns, non sono bastati ai Lakers i 23 punti in 17 minuti di LeBron James né i 21 di Kendrick Nunn. Russell Westbrook ne ha messi 12 con 4/12 dal campo.