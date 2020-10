NBA, Lue fa le scarpe a Rivers

Il prossimo coach dei LA Clippers, salvo imprevisti, sarà Lue. Campione NBA con i Cleveland Cavs di King James, lo scorso anno è stato assistente di Rivers proprio ai LA Clippers. Ora è pronto a prendere il suo posto (Rivers ha già trovato la sua nuova squadra, i 76ers).

Secondo ESPN, Lue avrebbe raggiunto l’accordo con i vertici della franchigia losangelina per un accordo della durata di cinque anni. Nel nuovo staff tecnico ci dovrebbe essere spazio per un’icona come Billups.

OMNISPORT | 16-10-2020 09:33