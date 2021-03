NBA, Melli via dai Pelicans?

Secondo quanto riporta “Gazzetta Dello Sport”, Nicolò Melli potrebbe presto lasciare New Orleans Pelicans, con cui, con l’arrivo di Stan Van Grundy sta giocando sempre meno ed è ormai confinato a un ruolo secondario.

Non è da escludere che dopo nemmeno due anni il giocatore originario di Reggio Emilia possa tornare all’Olimpia Milano e alla corte di Ettore Messina che già in passato ha provato ad averlo in squadra.

In lizza c’è anche il Bayern Monaco di Trinchieri che ha allenato proprio Melli quando era al Bamberg.

OMNISPORT | 23-03-2021 16:25