NBA, Nash parla dopo la sconfitta coi Cavs

Nonostante i 96 punti totali del nuovo incredibile trio delle meraviglie, i Brooklyn Nets cadono dopo due supplementari contro i Cleveland Cavaliers, concedendo ben 147 punti a Cavs. Di questo ha parlato Steve Nash, Coach della franchigia newyorkese:

“Abbiamo comesso errori su errori in difesa, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ne siamo consapevoli. Siamo un team con spiccate caratteristiche offensive, quindi dobbiamo trovare il modo di difendere tutti assieme, e questo richiede del tempo. È decisamente presto per questo nuovo gruppo, andando avanti ci concentreremo principalmente su come imparare a difendere assieme, come essere efficaci in difesa”.

OMNISPORT | 21-01-2021 15:29