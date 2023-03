NBA, niente esordio casalingo per Kevin Durant

KD si infortuna durante il riscaldamento. Attesi esiti degli esami per capire gravità infortunio.

09-03-2023 11:12

C’era tanta attesa per l’esordio casalingo di Kevin Durant. Purtroppo, i fan dei Suns non hanno potuto vederlo all’opera nella sfida Phoenix-OKC vinta dai padroni di casa per 132-101 (44 punti di Booker, assolutamente immarcabile per tutti).

KD, infatti, non ha potuto scendere in campo poiché si è infortunato durante il riscaldamento. Una distorsione alla caviglia durante un banale esercizio. Ora l’ex Nets dovrà sottoporsi agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, sperando che non sia nulla di grave. “Ci sono alcuni giocatori che amano giocare, Kev è una di queste. Sapevamo che era la sua prima in casa, eravamo entusiasti”, il commento del compagno di squadra CP3 a ESPN.