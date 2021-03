NBA: non basta Mannion ai Warriors, Lakers ancora ko

Un grande Nico Mannion (19 punti per l’italiano) non basta ai Warriors, travolti per 141-119 contro Sacramento in una delle partite disputate nella notte NBA. A fare la differenza per i Kings uno stratosferico De’Aaron Fox con 44 punti, nuovo massimo in carriera per lui.

I Lakers orfani di LeBron affondano: Philadelphia si impone 109-101 allo Staples Center, il protagonista è l’ex Danny Green con 28 punti. Miami superata nel finale da Portland, bene i Clippers a San Antonio.

SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS 141-119

LOS ANGELES LAKERS-PHILADELPHIA 76ERS 101-109

MIAMI HEAT-PORTLAND TRAIL BLAZERS 122-125

SAN ANTONIO SPURS-L.A. CLIPPERS 85-98

NEW YORK KNICKS-WASHINGTON WIZARDS 106-102

OMNISPORT | 26-03-2021 07:37