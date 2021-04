NBA. Philadelphia batte Brooklyn ed è prima ad Est

Il big match Philadelphia-Brooklyn viene vinto dai 76ers (123-117) grazie ad un Embiid leggendario (39 punti). In casa Nets, non basta un Irving da 37 punti (out Durant e Harden). In virtù di questo successo, Phila è prima ad Est (38.-17 il record).

Bene Dallas che batte Memphis grazie ad un miracolo da tre punti di Doncic (114-113). Curry ne segna 42 (11/16 da tre) nella vittoria dei suoi Golden State ai danni di OKC (147-109). Sorride anche Milwaukee: 130-105 su Minnesota senza Antetokounmpo (27 punti di Middleton).

I risultati della notte:

PHILADELPHIA 76ERS-BROOKLYN NETS 123-117

OKLAHOMA CITY THUNDER-GOLDEN STATE WARRIORS 109-147

MEMPHIS GRIZZLIES-DALLAS MAVERICKS 113-114

MINNESOTA T’WOLVES-MILWAUKEE BUCKS 105-130

TORONTO RAPTORS-SAN ANTONIO SPURS 117-112

NEW ORLEANS PELICANS-NEW YORK KNICKS 106-116

CHICAGO BULLS-ORLANDO MAGIC 106-115

DETROIT PISTONS-L.A. CLIPPERS 98-100

CHARLOTTE HORNETS-CLEVELAND CAVALIERS 90-103

HOUSTON ROCKETS-INDIANA PACERS 124-132

DENVER NUGGETS-MIAMI HEAT 123-106

SACRAMENTO KINGS-WASHINGTON WIZARDS 111-123

OMNISPORT | 15-04-2021 07:17