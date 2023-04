NBA, Philadelphia piega Boston grazie ad Embiid

52 punti dell'All Star nel successo in volata dei 76ers (103-101). Vittoria anche per i LA Lakers.

05-04-2023 08:10

Il big match della notte NBA tra Philadelphia e Boston è stato vinto dai 76ers. La gara si è conclusa 103-101 per Phila con il pubblico di casa che ha omaggiato con un lungo applauso l’All Star Embiid: 52 punti a referto.

Bel successo anche dei LA Lakers sul campo di Utah (135-133 dopo un overtime). Tanto per cambiare, la differenza l’ha fatta James con ben 37 punti a referto. Per Fontecchio, 22′ in campo con solo sei punti. Grazie a questa vittoria, il record dei gialloviola si fa sempre più interessante (41-38). Non tradisce le attese neppure Golden State: 136-125 ai danni di OKC. Nonostante 20 punti di Banchero, Orlando si arrende a Cleveland (117-113). Da segnalare anche la vittoria di Phoenix su San Antonio: 115-94, 18 punti di Durant.