NBA, Phoenix inarrestabile: 2-0 a Denver

Una sola partita disputata nella notte NBA. Phoenix concede il bis, portandosi a casa anche il secondo atto della serie contro Denver. Gara mai in discussione, con i Suns vittoriosi per 123-98.

Ben sei giocatori in doppia cifra di punti in casa Phoenix. Ottima prova del veterano Paul, autore di 17 punti e 15 assist. Dall’altra parte, Jokic (nuovo MVP della lega) ne mette 24 ma con un non eccelso 9/17 al tiro. Ora la serie si sposta a Denver.

I risultati della notte:

PHOENIX SUNS – DENVER NUGGETS 123-98 (SERIE 2-0)

OMNISPORT | 10-06-2021 07:20