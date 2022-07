NBA: rinnovo principesco con Denver per Nikola Jokic

01-07-2022 17:33

Secondo il Denver Post Nikola Jokic ha firmato un contratto quinquennale record da 264 milioni di euro con i Denver Nuggets. Il prolungamento del contratto del 27enne serbo è il più oneroso nella storia dell’NBA nella fase di negoziazione libera. Jokic, eletto a maggio MVP della regular season per il secondo anno consecutivo, aveva affermato di non essere interessato a un trasferimento malgrado la sconfitta di Denver per 4-1 contro Golden State, che poi ha conquistato il titolo, nel primo turno dei playoff.