NBA, riscatto Phoenix nel segno del duo Booker-Durant

63 punti in due nella vittoria in gara 2 sui LA Clippers (123-109). Bene Boston.

19-04-2023 08:05

Riflettori puntati, nella notte, sul secondo atto della serie tra Phoenix e LA Clippers. Dopo aver perso gara 1, i Suns si sono prontamente riscattati, portandosi a casa la vittoria in gara 2 per 123-109. Decisivi Booker (38 punti) e Durant (25). Dall’altra parte, non è bastato il solito immenso contributo di Leonard (31). Ora la serie si sposta a Los Angeles.

Bene anche Boston che regola Atlanta con un secco 119-106. Tatum gioca la solita gagliarda partita, chiudendo con 29 punti, 10 rimbalzi e sei assist. Riscatto anche per Cleveland che riequilibra la serie con New York. Gara 2 va ai Cavs: 107-90 il finale.