Due le gare disputate nella notte NBA: gli Utah Jazz centrano la sesta vittoria consecutiva contro New Orleans, a cui non bastano i 32 punti di Zion Williamson: la squadra di Donovan Mitchell (28 punti) vince per 118-102. Nicolò Melli resta in panchina.

Nell’altro match i Denver Nuggets superano gli Oklahoma City Thunder 119-101: straripante la prova di Nikola Jokic, per lui 27 punti, 12 rimbalzi e 6 assist in 28 minuti di gioco.

OMNISPORT | 20-01-2021 08:23