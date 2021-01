NBA, settimo successo esterno per i Lakers

Settimo successo esterno in altrettante partite per i Los Angeles Lakers: LeBron James segna 26 punti contro i Thunder. Luka Doncic con 34 punti trascina alla vittoria Dallas contro Charlotte. I Clippers battono New Orleans, tripla doppia di Giannis Antetokounmpo per la vittoria di Milwaukee contro Detroit. I Nets battono i Knicks nel derby della Grande Mela.

I risultati di NBA:

OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES LAKERS 99-128

NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 109-116

CHARLOTTE HORNETS-DALLAS MAVERICKS 93-104

DETROIT PISTONS-MILWAUKEE BUCKS 101-110

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 107-118

L.A. CLIPPERS-NEW ORLEANS PELICANS 111-106

SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 126-132

OMNISPORT | 14-01-2021 08:52