NBA, Steve Nash: "Dobbiamo aiutare Harden"

08-11-2021 11:21

Nella notte i Brooklyn Nets si sono imposti in trasferta a Toronto. 116 a 103 il risultato finale per la franchigia di Steve Nash che oltre alla vittoria, sta piano piano ritrovando il miglior Harden.

Dopo una offseason dedicata alla riabilitazione alla gamba destra, James Harden ha iniziato la stagione con tante difficoltà di prestazioni, privo di ritmo e soprattutto titubante in zona offensiva. Nelle ultime uscite invece, “il Barba” sta piano piano crescendo.

Lo testimonia la gara di ieri sera contro i Toronto Raptors, con Harden che ha segnato 16 punti negli ultimi 12 minuti e ha chiuso con un totale di 28 punti a referto (10/20 dal campo di cui 3/10 da 3 punti), 10 rimbalzi e 8 assist. Tutto questo per la felicità di Steve Nash:

“Ha giocato una partita intera stasera. Era in fiducia ed è stato bello vederlo in azione. Penso che in questo momento abbiamo un giocatore che sta cercando di trovare se stesso. Come ho detto, non ha giocato molto a basket negli ultimi tempi, quindi bisogna dargli tempo di ritrovare se stesso. Cercheremo di aiutarlo e mostrargli alcuni dettagli nelle nostre sessioni video, ma non ho necessariamente intenzione di cogliere al volo l’occasione e iniziare a cercare di controllare cosa fa James Harden in campo. È un giocatore che ha bisogno di tornare al suo meglio quest’anno se vogliamo essere una grande squadra o essere al nostro meglio, e questo fa parte di quel processo. Dobbiamo aiutarlo, guidarlo, mostrargli cose che forse per lui sono difficili da vedere al volo e allo stesso tempo dargli spazio per sbagliare e per trovare quel livello di aggressività di cui ha bisogno per eccellere.”

OMNISPORT