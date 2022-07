NBA Summer League: Banchero decisivo per Orlando

10-07-2022 10:32

23 punti con 6 su 15 dal campo, 6 rimbalzi, 6 assist e 4 palle recuperate: queste le cifre di Paolo Banchero nella sua seconda partita della Summer League NBA con la maglia degli Orlando Magic. Grande impatto quindi per il 19enne italo-americano prima scelta assoluta dell’ultimo Draft della Lega cestistica più importante del mondo. La franchigia della Florida stanotte ha battuto per 94-92 all’overtime i Sacramento Kings e proprio Banchero è stato determinante: prima ha piazzato una stoppata decisiva, poi ha fornito l’assist a Terry per il canestro della “sudden death”, regola in base alla quale chi segna primo nei supplementari vince la partita, un po’ come il tanto vituperato “golden gol” del calcio.

Ecco gli altri risultati della notte.

Philadelphia-Toronto 77-97 (Joe 24, Brooks 25)

Miami-Boston 88-78 (Mulder 23, Ryan 15)

Washington-Detroit 99-105 (Schakel 24, Livers 20)

Utah-Atlanta 72-66 (Butler 15, Brown Jr. 15)

Houston-Oklahoma City 90-88 (Christopher 19, Williams 15)

Memphis-Los Angeles Clippers 76-94 (Lofton Jr. 18, Perry 17)

Portland-New Orleans 85-68 (Watford 20, Murphy III 23)