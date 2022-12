24-12-2022 12:52

Non arrivano buone notizia in casa Lakers.

Si ferma Anthony Davis che già aveva saltato le ultime partite per un problema al piede destro, subito durante la gara contro Denver. Ora però i Lakers hanno fatto sapere come abbia subito un infortunio da stress al piede destro e sarà out a tempo indeterminato.

Si parlava inizialmente di un mese ma i tempi di recupero si dilatano. Una ulteriore tegola vista l’attuale classifica della franchigia di Los Angeles terzultima ad Ovest con un record di 13-18.