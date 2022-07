NBA, tre soluzioni all'enigma Durant

06-07-2022 08:43

Negli Stati Uniti non si parla d’altro. L’intero mondo NBA si interroga su dove giocherà, il prossimo anno, Durant. L’All Star ha già fatto sapere di non voler continuare la sua avventura con i Brooklyn Nets.

Sarebbero tre le franchigie sulle sue tracce, ovvero Phoenix, Miami e, a sorpresa, Toronto. I Suns, al momento, sarebbero in pole position. L’idea è creare un terzetto di campionissimi: Paul, Booker e Durant. Servirebbero sacrifici importanti. Bridges e Johnson i due indiziati a fare le valigie per far posto a KD. Attenzione, tuttavia, anche a Heat e Raptors.